यूपी: बेशकीमती गहने देख मन में आया लालच, वृद्धा की हत्या से पहले पड़ोसी ने खोजे तरीके; फिर इस तरह किया कत्ल

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मथुरा में चूना कंकड़ में ईंटों से प्रहार कर बुजुर्ग महिला की हत्या कर जेवर लूटने वाले पड़ोसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने गूगल पर बेहोशी के इंजेक्शन और तमंचे तक की तलाश की थी। आरोपी के कब्जे से 16 हजार रुपये नकदी समेत लाखों के आभूषण बरामद किए हैं।

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पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता में एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया है कि कोतवाली क्षेत्र के चूना कंकड़ निवासी आरोपी भरत ने पूछताछ में कहा है कि वह रूपा कचौड़ी वाले के यहां नौकरी करता था। उसका पड़ोस में रहने वालीं बुजुर्ग महिला कुसुम चतुर्वेदी के घर आना-जाना था। वह घर पर अकेली रहती थीं और आवश्यकता पड़ने पर घरेलू सामान भी वह लेकर आता था।

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नवरात्र में 19 अक्तूबर को कुसुम ने कान्य-लांगुरा खिलाने के लिए बुलाया था। इसी दौरान उनको गहने पहने हुए देखा और तिजोरी में रखे आभूषण पर भी नजर चली गई। इसके बाद वह अकेले ही आभूषणों को चुराने की साजिश रचने लगा। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने गूगल पर बेहोशी के इंजेक्शन व तमंचे की भी खोज की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 24 अक्तूबर की रात में वह घर से निकल गया और कुसुम के मकान के गेट पर खड़ा हो गया।

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थोड़ी देर बाद उसने घर के दरवाजे पर लगी घंटी बजाई तो कुसुम निकलकर बाहर आ गईं। भरत ने कुसुम से कहा के उनकी छत पर कपड़े गिर गए हैं। इतनी बात सुनने के बाद कुसुम छत का दरवाजा खोलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगीं। इसी दौरान पीछे से भरत ने वहीं पड़ी ईंट उठाकर कुसुम के सिर पर प्रहार कर दिया। वह बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिर गईं और चेहरे पर भी आरोपी ने ईंट से प्रहार किया। इसके बाद तिजोरी से गहने और नकदी लेकर घर की ओर भाग गया और कपड़े बदलकर सो गया।

अगले दिन सुबह जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी दिल्ली भागने की योजना बनाई, जहां वह अय्याशी करना चाहता था। वारदात के बाद आरोपी शहर में इधर-उधर घूमता रहा और पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखता रहा। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी कुंडली निकाल ली। बृहस्पतिवार रात 10:30 बजे आरोपी को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी ने बताया है आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं मामले का राजफाश करने पर पुलिस व स्वाट टीम को 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है।