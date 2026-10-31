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यूपी: बेशकीमती गहने देख मन में आया लालच, वृद्धा की हत्या से पहले पड़ोसी ने खोजे तरीके; फिर इस तरह किया कत्ल

Sat, 31 Oct 2026 12:07 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 31 Oct 2026 12:07 PM IST
सार

मथुरा कोतवाली के चूना कंकड़ में 24 अक्तूबर को हुई हत्या की वारदात के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर उससे नकदी समेत लाखों के आभूषण बरामद किए हैं।
 

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Greed took hold upon seeing the precious jewelry neighbor devised a plan before murdering the elderly woman
पुलिस गिरफ्त में आऱोपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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मथुरा में चूना कंकड़ में ईंटों से प्रहार कर बुजुर्ग महिला की हत्या कर जेवर लूटने वाले पड़ोसी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने गूगल पर बेहोशी के इंजेक्शन और तमंचे तक की तलाश की थी। आरोपी के कब्जे से 16 हजार रुपये नकदी समेत लाखों के आभूषण बरामद किए हैं।
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पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता में एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया है कि कोतवाली क्षेत्र के चूना कंकड़ निवासी आरोपी भरत ने पूछताछ में कहा है कि वह रूपा कचौड़ी वाले के यहां नौकरी करता था। उसका पड़ोस में रहने वालीं बुजुर्ग महिला कुसुम चतुर्वेदी के घर आना-जाना था। वह घर पर अकेली रहती थीं और आवश्यकता पड़ने पर घरेलू सामान भी वह लेकर आता था।
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नवरात्र में 19 अक्तूबर को कुसुम ने कान्य-लांगुरा खिलाने के लिए बुलाया था। इसी दौरान उनको गहने पहने हुए देखा और तिजोरी में रखे आभूषण पर भी नजर चली गई। इसके बाद वह अकेले ही आभूषणों को चुराने की साजिश रचने लगा। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने गूगल पर बेहोशी के इंजेक्शन व तमंचे की भी खोज की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 24 अक्तूबर की रात में वह घर से निकल गया और कुसुम के मकान के गेट पर खड़ा हो गया।
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थोड़ी देर बाद उसने घर के दरवाजे पर लगी घंटी बजाई तो कुसुम निकलकर बाहर आ गईं। भरत ने कुसुम से कहा के उनकी छत पर कपड़े गिर गए हैं। इतनी बात सुनने के बाद कुसुम छत का दरवाजा खोलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगीं। इसी दौरान पीछे से भरत ने वहीं पड़ी ईंट उठाकर कुसुम के सिर पर प्रहार कर दिया। वह बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिर गईं और चेहरे पर भी आरोपी ने ईंट से प्रहार किया। इसके बाद तिजोरी से गहने और नकदी लेकर घर की ओर भाग गया और कपड़े बदलकर सो गया।

अगले दिन सुबह जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी दिल्ली भागने की योजना बनाई, जहां वह अय्याशी करना चाहता था। वारदात के बाद आरोपी शहर में इधर-उधर घूमता रहा और पुलिस की कार्रवाई पर नजर रखता रहा। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी कुंडली निकाल ली। बृहस्पतिवार रात 10:30 बजे आरोपी को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी ने बताया है आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं मामले का राजफाश करने पर पुलिस व स्वाट टीम को 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है।

ये सामान हुआ बरामद
आरोपी के कब्जे से कंगन, 11 चेन, 31 अंगूठी, दो लॉकेट, 27 कान के टॉप्स, एक नोज पिन, पीली धातु जड़ित एक रुद्राक्ष और मिश्रित धातु की तीन अंगूठियां बरामद हुईं। इसके अलावा 16,600 रुपये भी मिले हैं।
 
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