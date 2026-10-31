उरई: ड्रग्स फैक्टरी मामले में कार्रवाई, लापरवाही बरतने पर दरोगा और दो सिपाही निलंबित, एजेंसियों की जांच जारी

उरई जिले में डकोर कोतवाली क्षेत्र के रमपुरा गांव में पकड़ी गई ड्रग्स फैक्टरी के मामले में पुलिस अधीक्षक ने तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनमें डकोर थाने में तैनात दरोगा प्रेमपाल, सिपाही राजेश वर्मा और अंकित कुमार शामिल हैं। एसपी ने तीनों के खिलाफ यह कार्रवाई क्षेत्र में चल रही अवैध फैक्टरी की जानकारी न होने और लापरवाही बरतने पर की है।

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गौरतलब है कि रमपुरा गांव में राजस्व खुफिया निदेशालय और एटीएस की टीम ने छापा मारकर करोड़ों रुपये की एमडी ड्रग्स बरामद की थी। इसके बाद से जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हैं। मामले की जांच के लिए एजेंसियों की टीमें करीब तीन दिन से जिले में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस विभाग ने भी मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। गौरतलब है कि रमपुरा गांव में राजस्व खुफिया निदेशालय और एटीएस की टीम ने छापा मारकर करोड़ों रुपये की एमडी ड्रग्स बरामद की थी। इसके बाद से जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हैं। मामले की जांच के लिए एजेंसियों की टीमें करीब तीन दिन से जिले में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस विभाग ने भी मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है।

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