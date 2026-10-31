कानपुर: प्रणवपत की 30 करोड़ की संपत्ति 6.21 करोड़ में कराई रजिस्ट्री, नामचीन बिल्डर पिता-पुत्र समेत 10 पर FIR

कानपुर के नामचीन बिल्डर अनूप अस्थाना और उसके बेटे सुयश अस्थाना समेत 10 लोगों के खिलाफ कारोबारी प्रणव पत सिंघानिया ने नजीराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि नशीले पदार्थ देकर उसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित की गई। इसके बाद उसे बंधक बनाकर रखा गया और करीब 30 करोड़ रुपये कीमत की पैतृक संपत्ति महज 6.21 करोड़ रुपये में पूर्णिमा दीक्षित के नाम बैनामा करा दी गई।

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इतना ही नहीं, उसके बैंक खाते से भी करोड़ों रुपये का लेनदेन किया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। आपराधिक धमकी और किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर रखने समेत संबंधित धाराओं में अदालत के आदेश पर 29 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई। राधा कुंज, कालपी रोड निवासी प्रणव के मुताबिक, वर्ष 2024 की शुरुआत से अनूप अस्थाना और उसके बेटे सुयश ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति का फायदा उठाना शुरू किया।