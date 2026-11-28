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थाना मगोर्रा के गांव सौसा निवासी ओम एक प्राथमिकी में नामजद था। पुलिस लगातार ओम को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। बृहस्पतिवार दोपहर करीब तीन बजे ओम की लोकेशन मगोर्रा थाना क्षेत्र में मिली। उसे पकड़ने के लिए थाना मगोर्रा की पुलिस टीम रवाना हुई। कुछ ही देर में लोकेशन कोसीकलां और बाद में पलवल में दिखने लगी। पुलिस टीम वांछित का पीछा करते हुए पलवल पहुंची, तभी इटावा के जसवंत नगर के खेड़ा धौलपुर गांव के रहने वाले टीम के सिपाही राहुल कुमार को शाम करीब 4:30 बजे अचानक हार्ट अटैक आ गया। उनकी तबीयत गंभीर होने पर पहले गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें नोएडा स्थित सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ अनिल कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि वांछित नामजद को पकड़ने गई पुलिस टीम में राहुल कुमार शामिल थे। अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।पुलिस विभाग में शोक की लहरसिपाही राहुल कुमार की असामयिक मौत से थाना मगोर्रा में शोक की लहर दौड़ गई है। राहुल कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिसकर्मियों ने अपने साथी की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।