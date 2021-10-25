Mathura News: संत प्रेमानंद के शिष्य गर्वीली शरण के संबंध में दी सफाई, विश्वास जताया

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आश्रम द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पोस्ट के अनुसार आश्रम के ट्रस्टी गर्वीली शरण संत प्रेमानंद की आज्ञा और मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा के साथ आश्रम की व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। उनकी सत्यनिष्ठा, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यशैली से संत एवं समस्त संत परिकर पूरी तरह संतुष्ट है। उनके प्रति अटूट विश्वास और स्नेह रखते हैं। आश्रम प्रबंधन ने सभी श्रद्धालुओं, भक्तों से अपील की है कि वे अनधिकृत सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान न दें।विगत कई दिनों से गर्वीली शरण को लेकर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि जमीन से जुड़े कार्य के कारण संत प्रेमानंद उनसे नाराज हैं। यही कारण है कि शिष्यों के बीच दो गुट बन गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर ट्रस्टी गर्वीली शरण साधक का चोला त्याग दाढ़ी, मूंछ साफ करवाकर पीतवस्त्र भी उतार कर सामान्य वस्त्र में नजर आए थे।