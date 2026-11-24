विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

नगर निगम के भूतेश्वर जोन में जनगणना के द्वितीय चरण की एलॉटमेंट डिटेल्स रिपोर्ट 14 नवंबर को जारी की गई। इसके अनुसार सर्कल संख्या 023, 038 और 058 में सुपरवाइजरों को नौ-नौ, जबकि 006, 033 और 085 में आठ-आठ प्रगणक ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। जबकि महारजिस्ट्रार (आरजीआई) के निर्देशों में छह प्रगणकों पर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की व्यवस्था का प्रावधान है।सर्कल संख्या 051 के खाजनवती और सचि यादव को तीन-तीन प्रगणक ब्लॉक दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सर्कल संख्या 001, 006, 009, 020, 023, 024, 038, 044, 045, 046, 058, 068, 069 और 074 में भी प्रगणकों को दो-दो प्रगणक ब्लॉक आवंटित कर दिए गए हैं। इससे कई प्रगणकों पर 2200 से 1500 तक की आबादी की जिम्मेदारी दे दी गई है। जबकि एक प्रगणक पर एक ब्लॉक की मात्र 700 से 800 की आबादी का ही प्रावधान है।आरक्षित कर्मचारियों को कार्य सौंपने का प्रावधानकिसी प्रगणक के हटने या नए ब्लॉक बनने पर जनगणना के लिए पहले से आरक्षित 10 प्रतिशत कर्मचारियों की सूची से स्वतंत्र प्रगणक नियुक्त करने का प्रावधान है। वहीं ज्यादा ब्लॉक होने पर आरक्षित कर्मचारियों को ब्लॉक की जिम्मेदारी देने का प्रावधान है।मात्र 35 दिन में त्रुटिरहित गणना होगी चुनौतीपूर्णजनगणना में एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और जातीय गणना डिजिटल एप पर दर्ज करनी है। ऐसे में 35 दिनों में दोहरे या तिहरे ब्लॉक की जिम्मेदारी वाले प्रगणकों के सामने 1500 से 2200 की आबादी की जनगणना करना चुनौतीपूर्ण होगा।जनगणना में कर्मचारियों के कार्य का आवंटन रेशलाइजेशन प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसमें कहीं भी किसी भी प्रगणक और सुपरवाइजर पर कोई भी अतिरिक्त कार्य भार नहीं सौंपा गया है। सभी को उचित तरीके से कार्य का आवंटन किया गया है।-प्रियंका सिंह, अपर नगर आयुक्त/चार्ज अधिकारी (जनगणना), भूतेश्वर जोन