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Mathura News: नोएडा से आगरा जा रही कार खड़े ट्रक में घुसी

Tue, 20 Oct 2026 11:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:45 PM IST
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Car traveling from Noida to Agra rams into a stationary truck
यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक में पीछे से घुसी क्षतिग्रस्त कार को क्रेन से हटवाया गया।
टैंटीगांव। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार की रात सुरीर कोतवाली के माइल स्टोन संख्या 85 गांव नगला मौजी के समीप नोएडा से आगरा की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। दुर्घटना में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।
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सोमवार की रात करीब एक बजे यह हादसा हुआ। कार में चार लोग सवार थे। चारों युवक मथुरा में होने वाले ‘हमारे राम कार्यक्रम’ के संचालन के लिए आ रहे थे। टक्कर के बाद कार सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर यमुना एक्सप्रेसवे सुरक्षाकर्मी और थानाध्यक्ष अरुण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया।
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इलाज के दौरान राजेश निवासी छौना, उत्तराखंड को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राजेश वर्तमान में बसंत कुंज, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि राजेश के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायल विनय सिंह, पीयूष शर्मा और दक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी प्रिसास पार्क, तिलक मार्ग, दिल्ली के निवासी हैं। हादसे के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाकर यार्ड में खड़ा करा दिया। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन सुचारु कराया गया।

यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक में पीछे से घुसी क्षतिग्रस्त कार को क्रेन से हटवाया गया।

यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक में पीछे से घुसी क्षतिग्रस्त कार को क्रेन से हटवाया गया।

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