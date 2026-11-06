Mathura News: धनतेरस पर सोना-चांदी और वाहनों की बंपर बिक्री, 300 करोड़ के पार पहुंचा कारोबार

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वाहन खरीदने के लिए सुबह सात बजे से ही शोरूमों पर ग्राहकों का पहुंचना शुरू हो गया। दिनभर में करीब 1500 दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई, जबकि 400 से अधिक कारों की डिलीवरी दी गई। ऑटोमोबाइल कारोबारी पीयूष चतुर्वेदी ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले चार पहिया वाहनों की बिक्री में 16 प्रतिशत और दोपहिया वाहनों में करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।उधर, होली गेट, चौक बाजार, छत्ता बाजार, धौली प्याऊ और कृष्णानगर के सराफा प्रतिष्ठानों पर सोने-चांदी के आभूषण खरीदने वालों की भीड़ रही। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और मोबाइल की मांग रही। वहीं बर्तन बाजार में पीतल, तांबे और स्टील के बर्तनों की खूब खरीदारी हुई। दुकानदारों ने छूट और उपहार देकर ग्राहकों को आकर्षित किया।