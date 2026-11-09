Mathura News: बम धमकी से बढ़ी सुरक्षा, मंदिरों का चप्पा-चप्पा खंगाला

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एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में स्थानीय पुलिस, एलआईयू, एंटी सबोटाज चेक टीम और बम निरोधक एवं निस्तारण दस्ता (बीडीडीएस) ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। श्रीबांके बिहारी मंदिर, उसके आसपास के पार्किंग क्षेत्र, प्रेम मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर सहित अन्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों की जांच की गई। डॉग स्कॉवड और बीडीडीएस टीम ने संवेदनशील स्थानों पर बारीकी से तलाशी ली। संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।चार नवंबर को नगर आयुक्त ओजस्वी राज की अधिकृत ई-मेल आईडी पर धमकी भरा संदेश मिला था। इसमें मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ई-मेल में आठ से 27 नवंबर के बीच धमाकों की चेतावनी भी दी गई थी। अयोध्या और वाराणसी के धार्मिक स्थलों का भी उल्लेख किया गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने नगर निगम कार्यालय समेत जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी थी। ई-मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर और सर्विलांस टीमें जांच में जुटी हैं।वहीं, श्रीकृष्ण जन्मभूमि के प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने का मामला भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा चुका है। शनिवार को सामने आए इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रोन को नीचे गिराया और उसके संचालक को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि सदर बाजार निवासी विवेक कनाैजिया वीडियो बनाने के लिए ड्रोन उड़ा रहा था। वह सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बताया गया है। गोविंद नगर पुलिस ने उसके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की। पुलिस की ओर से बाजारों, पार्किंग स्थलों और अन्य व्यस्त स्थानों पर भी निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकिंग और सतर्कता लगातार जारी रहेगी।