बांके बिहारी के भक्त ध्यान दें: तत्काल प्रभाव से इन कार्यों पर लगी रोक, प्रसाद और फूल माला को लेकर नया आदेश

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श्रीबांकेबिहारी हाईपावर्ड मैनेजमेंट कमेटी ने श्रीबांकेबिहारी मंदिर में अब श्रद्धालुओं द्वारा पेड़े और फूलमाला फेंकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए मंदिर और उसके बाहर नोटिस चस्पा किए जाएंगे। उधर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगने वाले सेंट्रल एसी लगाने से पहले जांच कमेटी मंदिर की क्षमता परखेगी। मंदिर में समय-समय पर चांदी के शेष शैया सहित विभिन्न प्रकार के सिंहासनों को लेकर जांच की रिपोर्ट एक माह कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसे लेकर कमेटी सदस्य मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने विरोध दर्ज किया कहा कि यह परंपरा में शामिल नही है।

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नगर के लक्ष्मण शहीर स्मारक में बुधवार शाम करीब सवा छह बजे शुरु हुई श्रीबांकेबिहारी हाईपावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की गई। कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रीबांकेबिहारी के भोग प्रसाद का मुद्दा उठा। इसमें श्रद्धालु पेड़े और फूल और तुलसी की माला को फेंक कर ठाकुरजी को अर्पित करते हैं, जिससे तुलसी की माला पैरों में आ रही है।

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कमेटी ने मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा पेड़े और माला फेंकने पर रोक लगा दी है। कमेटी द्वारा जल्द जी मंदिर के सभी द्वारों पर सार्वजनिक नोटिस चस्पा किए जाएंगे। कमेटी ने मंदिर के बाहर दुकानों पर बिकने वाला नकली पेड़ों पर रोक लगाने पर जोर दिया गया। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जतिन कुमार ने बताया कि पिछले एक साल में 106 पेड़ों के सैंपल लिए गए। इसमें 56 लोगों के पेड़े गुणवत्ता परक नहीं पाए गए। उनके विरुद्ध शिकायत की गई है। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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कमेटी सदस्य हिमांशु गोस्वामी ने कहा कि श्रीबांकेबिहारी मंदिर में सबसे ज्यादा 60 प्रतिशत पेड़े एक प्रतिष्ठान मिठाई की दुकान से आते हैं। इसमें मथुरा के बड़े मिठाई के प्रतिष्ठान के पेड़ों की भी जांच की जाए। कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर के आसपास मिलावटी मिठाई और पेड़ों पर पूरी तरह से रोक लगाइ्र जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग का निरंतर जांच करने को कहा है।





श्रीबांकेबिहारी मंदिर एयर कंडीशनिंग लगाने से पहले जांच टीम गठित

श्रीबांकेबिहारी मंदिर को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एयर कंडीशनिंग किया जाएगा। इसके लिए मंदिर डेढ़ साल से अधिक पुराना होने के कारण एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में सेंट्रल एसी लगाने से इनकार नहीं किया, लेकिन इसे लेकर विशेषज्ञों की राय लेने को कहा है। इस पर समिति ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन एवं सिविल इंजीनियर की टीम गठित की है। यह टीम मंदिर आकर सेंट्रल एसी से मंदिर को किसी तरह के नुकसान तो नहीं इसकी जांच कर कमेटी को रिपेार्ट सौंपेगी।