Mathura News: अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है

विज्ञापन

नाभा पीठाधीश्वर जगद्गुरु ने कहा कि अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का सपना साकार होते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा कुटी का यह परम सौभाग्य है कि गुरुदेव की कृपा से ब्रजभूमि में सबसे पहले रजत संकल्प शिला पहुंची और संतों की उपस्थिति में इसका पूजन संपन्न हुआ। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह प्रकरण में हिंदू पक्ष के पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि न्यायालय का निर्णय मंदिर के पक्ष में आने के बाद संतों के आशीर्वाद से इसी रजत शिला का उपयोग मंदिर निर्माण में प्रथम शिला के रूप में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर संकल्प शिला का सहस्त्रधारा अभिषेक भी किया जाएगा।शिला पूजन यात्रा के प्रभारी एवं संयोजक राजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या के बाद अब ब्रजभूमि में संतों के सानिध्य में रजत संकल्प शिला पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में समूचे ब्रजमंडल के विभिन्न मंदिरों में भी संकल्प शिला पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आचार्य अनिल कृष्ण शास्त्री और महंत रामदास महाराज ने कहा कि धर्म की जीत होगी और अयोध्या की तरह मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यक्रम में ब्राह्मण सभा के ब्रज प्रदेश अध्यक्ष पं. बिहारीलाल वशिष्ठ, जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार शर्मा, सुभाष शर्मा, जयराम शर्मा, कान्हा कौशिक, सुखराम सिंह, कमल बाबा, महेश दास, परमानंद गिरि और कैलाश महाराज आदि मौजूद रहे।