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शिविर का आयोजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति के निर्देशन और खंड शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख चौमुहां के प्रतिनिधि राजाराम शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत समेकित शिक्षा के तत्वावधान में यह शिविर लगाया गया। इसमें एलिम्को कानपुर का विशेष सहयोग रहा। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी दैनिक गतिविधियों को सुगम करने के लिए यह पहल की गई।शिविर में बच्चों को चार ट्राई साइकिल और चौंतीस व्हीलचेयर प्रदान की गईं। इसके अलावा एक सीपी चेयर, दो एल्बो क्रच और एक रोलेटर भी दिया गया। बच्चों को पांच ब्रेल किट और सड़सठ टीएलएम किट वितरित की गईं। एक सुगम्य केन, छत्तीस हियरिंग एड और सैंतीस कैलिपर्स भी बांटे गए। एलिम्को कानपुर की विशेषज्ञ टीम ने बच्चों और अभिभावकों को उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में जिला समन्वयक समेकित शिक्षा प्रगति मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया।