Mathura News: लंपी को लेकर पशु विभाग अलर्ट

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शिविर में 87 पशुओं की जांच की गई और पशुपालकों को लंपी बीमारी के लक्षण एवं बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। इससे पूर्व गांव पसौली में कैंपिंग कर टीकाकरण किया गया था। पशु चिकित्सकों ने पशुपालकों को बताया कि लंपी बीमारी में पशुओं के शरीर पर लाल-काले धब्बे और छोटी-छोटी गांठें दिखाई दे सकती हैं। ऐसे लक्षण नजर आने पर पशु को अन्य पशुओं से अलग रखने के साथ तत्काल पशु चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई। पशुओं की नियमित निगरानी, साफ-सफाई और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने पर भी जोर दिया गया।पशु चिकित्सक डॉ. अंकुर चौहान ने बताया कि लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए पशुओं का टीकाकरण कराया जा रहा है। क्षेत्र में अब तक 240 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने पशुओं का समय से टीकाकरण कराएं और किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण दिखाई देने पर विभाग को सूचना दें। शिविर में लंपी बीमारी से संबंधित दवाइयों के साथ पशुओं के पेट के कीड़ों की दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। पशुपालकों को दवाओं के इस्तेमाल और पशुओं की देखभाल के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में डॉ. अंकुर चौहान, पैरावेट मुकेश, राहुल सहित पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।