Mathura News: महरौली गोलीकांड का आरोपी मुठभेड़ में घायल

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सीओ अनिल कुमार सिंह के अनुसार, 10 अक्तूबर की रात पुलिस टीम बरसाना-गोवर्धन मार्ग पर भगौसा नहर की पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बरसाना की ओर से आ रहे एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया। बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा और नहर की पटरी के किनारे झाड़ियों में छिप गया। पुलिस ने पीछा कर उसे घेर लिया। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर लगातार तीन बार फायरिंग की। पुलिसकर्मियों ने आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने दोबारा फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिनी टांग में गोली लग गई। घायल आरोपी को हिरासत में लेकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन भेजा गया।पूछताछ में आरोपी क्षेत्रपाल, निवासी महरौली, थाना गोवर्धन ने स्वीकार किया कि नौ अक्तूबर को रुपये के लेनदेन के विवाद में उसने प्रमोद पुत्र बुद्धि को तमंचे से गोली मारी थी। इस मामले में थाना गोवर्धन में पहले से प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। उसके पास से 600 रुपये भी मिले हैं। मौके से बरामद मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ली है। पुलिस के अनुसार, यह बाइक आरोपी के भाई सोनू के नाम पंजीकृत है।