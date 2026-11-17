विज्ञापन

श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या और मंदिर परिसर में अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस-प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर जगह-जगह बनाए गए होल्डिंग एरिया में तैनात पुलिसकर्मियों ने मंदिर मार्ग एवं भीड़ का दबाव करने के लिए रस्सी की मदद से श्रद्धालुओं को विद्यापीठ चौराहा से मंदिर प्रवेश द्वार तक छह होल्डिंग एरिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं को जत्थों में रोक-रोककर मंदिर की ओर आगे बढ़ाया गया, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रही।लेकिन रेंलिंग के बीच से होकर बड़ी संख्या में मंदिर की ओर जा रहे श्रद्धालुओं को मिनटों का रास्ता घंटों में तय करना पड़ा। इतना ही नहीं भीड का दबाव के बीच श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच सके। श्रद्धालुओं ने भीड़ और धक्काें से बच्चों को बचाने के लिए अपने कंधों पर बैठा लिए। जबकि बुजुर्ग श्रद्धालुओं को रेलिंग के किनारे से निकाला ताकि भीड़ का दबाव कम हो सके और वह परेशानी से बच सकें।