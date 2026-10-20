Mathura News: धूमधाम से हुआ 51 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:59 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:59 PM IST
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राधाकुंड। रामलीला महोत्सव के तत्वावधान में बुराई के प्रतीक 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हर्षोल्लास के साथ किया गया। भगवान श्रीराम द्वारा तीर चलाकर पुतला दहन करते ही पूरा रामलीला मैदान राजा रामचंद्र की जय के जयघोष से गूंज उठा। यह आयोजन क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक उत्साह का प्रतीक बन गया।
इससे पूर्व रामलीला मंचन के दौरान काली लीला, अहिरावण वध, तरुणीसैन वध और नारायनतक वध जैसे प्रमुख प्रसंगों का अभिनय प्रस्तुत किया गया। अंतरराष्ट्रीय कलाकार हरिशंकर शुक्ला ने रामलीला के इन सभी पात्रों को विशेष अभ्यास कराया था। उनके प्रशिक्षण की छाप कलाकारों के अभिनय में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस भव्य रामलीला में स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न चरित्रों को जीवंत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में भव्य आतिशबाजी भी हुई। इस आयोजन में मोदी राम शर्मा, जगन्नाथ उपाध्याय, कन्हैया गोस्वामी, जगदीश कटरा, अवध विहारी गोस्वामी, महेशी कौशिक, प्रदीप जोशी और वेदांत गोस्वामी सहित समस्त ग्राम वासियों का सहयोग रहा।
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कलाकारों का प्रदर्शन
रामलीला के मंचन में कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हरिशंकर शुक्ला के मार्गदर्शन में उन्होंने विशेष अभ्यास किया था। उनके अभिनय में प्रशिक्षण की छाप स्पष्ट दिखाई दी। स्थानीय कलाकारों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।
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प्रमुख भूमिकाओं में कलाकार
रामलीला में नंदू शुक्ला ने भगवान श्रीराम की भूमिका निभाई। माता जानकी के रूप में दामोदर गौड़ और लक्ष्मण के रूप में नंदू कौशिक ने अभिनय किया। चेतन शर्मा ने रावण और दीपांशु गोस्वामी ने हनुमान का चरित्र निभाया। अन्य प्रमुख कलाकारों में भरत मुद्दत मिश्रा, शत्रुघ्न कुलदीप कौशिक, मेघनाथ हरिओम मिश्रा, कुंभकरण व कालनेमि पियूष कौशिक, राजा जनक विष्णु जोशी और राजा दशरथ पवन पाठक आचार्य शामिल थे। परशुराम व खर दूषण की भूमिका अमित गौंड व अमित गोस्वामी ने निभाई।
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इससे पूर्व रामलीला मंचन के दौरान काली लीला, अहिरावण वध, तरुणीसैन वध और नारायनतक वध जैसे प्रमुख प्रसंगों का अभिनय प्रस्तुत किया गया। अंतरराष्ट्रीय कलाकार हरिशंकर शुक्ला ने रामलीला के इन सभी पात्रों को विशेष अभ्यास कराया था। उनके प्रशिक्षण की छाप कलाकारों के अभिनय में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस भव्य रामलीला में स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न चरित्रों को जीवंत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में भव्य आतिशबाजी भी हुई। इस आयोजन में मोदी राम शर्मा, जगन्नाथ उपाध्याय, कन्हैया गोस्वामी, जगदीश कटरा, अवध विहारी गोस्वामी, महेशी कौशिक, प्रदीप जोशी और वेदांत गोस्वामी सहित समस्त ग्राम वासियों का सहयोग रहा।
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कलाकारों का प्रदर्शन
रामलीला के मंचन में कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हरिशंकर शुक्ला के मार्गदर्शन में उन्होंने विशेष अभ्यास किया था। उनके अभिनय में प्रशिक्षण की छाप स्पष्ट दिखाई दी। स्थानीय कलाकारों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।
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प्रमुख भूमिकाओं में कलाकार
रामलीला में नंदू शुक्ला ने भगवान श्रीराम की भूमिका निभाई। माता जानकी के रूप में दामोदर गौड़ और लक्ष्मण के रूप में नंदू कौशिक ने अभिनय किया। चेतन शर्मा ने रावण और दीपांशु गोस्वामी ने हनुमान का चरित्र निभाया। अन्य प्रमुख कलाकारों में भरत मुद्दत मिश्रा, शत्रुघ्न कुलदीप कौशिक, मेघनाथ हरिओम मिश्रा, कुंभकरण व कालनेमि पियूष कौशिक, राजा जनक विष्णु जोशी और राजा दशरथ पवन पाठक आचार्य शामिल थे। परशुराम व खर दूषण की भूमिका अमित गौंड व अमित गोस्वामी ने निभाई।