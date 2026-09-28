Mainpuri News: मैरिज होम के पास युवकों ने किया हंगामा

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मैनपुरी। सदर कोतवाली क्षेत्र के व्यस्ततम स्टेशन रोड पर सोमवार शाम उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब युवकों के एक गुट ने जमकर हंगामा और मारपीट शुरू कर दी। कोतवाली पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मौके से तीन युवकों को हिरासत में लिया है। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस हंगामा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेगी। संवाद