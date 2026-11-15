Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Youth jumps into canal; search begins

Mainpuri News: युवक नहर में कूदा, तलाश शुरू

Sun, 15 Nov 2026 11:23 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 15 Nov 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Youth jumps into canal; search begins
दन्नाहार। लोअर गंग नहर में एक युवक कूद गया है। पुलिस ने तलाश शुरू की लेकिन युवक का कोई पता नहीं लगा। इस पर एटा से पीएसी को बुलाया गया है। दन्नाहार निवासी पुष्पेंद्र कुमार रविवार सुबह खेत पर गया था, तभी उसने पुल से एक युवक को नहर में छलांग लगाते हुए देखा। इसकी सूचना पुष्पेंद्र ने यूपी 112 पर दी। पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुष्पेंद्र ने बताया कि उसने एक युवक नहर में कूदते हुए देखा। युवक ने कूदने से पहले अपने सिर पर पत्थर से प्रहार किए। स्थानीय गोताखोर भी तलाश में लगे रहे लेकिन युवक का पता नहीं लग सका। सीओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एक युवक के नहर में कूदने की सूचना मिली थी। पीएसी के गोताखोरों को तलाश के लिए बुलाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed