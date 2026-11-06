मैनपुरी: बहनोई को छोड़ने निकला युवक, रास्ते में हुआ दर्दनाक हादसा: माैत से त्योहार पर मची परिवार में चीखपुकार

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थाना क्षेत्र के नगला अखे निवासी 20 वर्षीय अतुल जाटव पुत्र नाहर सिंह अपने बहनोई को किशनी छोड़ने आ रहा था। शुक्रवार दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनी नगर की शमशेरगंज पुलिया पर अतुल की स्कूटी की सामने से आ रहे बाइक सवार से भीषण टक्कर हो गई। बाइक पर नगला गवे निवासी सुघर सिंह पाल पुत्र रामसनेही अपनी पत्नी सीमा देवी को किशनी दवाई दिलाने ला रहे थे।टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया। जहां सीएचसी प्रभारी डॉ. स्नेहिल त्रिपाठी ने 10 मिनट तक सीपीआर देकर गंभीर घायल अतुल की जान बचाने का भरसक प्रयास किया। हालत में सुधार न होने पर अतुल को मिनी पीजीआई सैफई रैफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे में घायल हुए सुघर सिंह व सीमा देवी को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मृतक अतुल अविवाहित था और बीएससी का छात्र था।