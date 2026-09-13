Mainpuri News: पर्व चेयरमैन के बेटे ने पीआरडी कर्मी से की अभद्रता

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थाना भोगांव क्षेत्र के गांव अहिरवा निवासी पीआरडी कर्मी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को ड्यूटी ज्योंती तिराहे पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए लगाई गई थी। सुबह करीब 10 बजे पर्यटन मंत्री का काफिला आने की सूचना मिलने पर ट्रैफिक व्यवस्था सही करा रहे थे। इसी दौरान नो-एंट्री क्षेत्र में एक मिनी ट्रक प्रवेश करने लगा। उसने जब गाड़ी को रोका तो चालक ने फोन मिलाकर अंशुल गुप्ता से बात कराई। फोन पर अंशुल ने वह पूर्व चेयरमैन के बेटे हैं। गाड़ी को जाने दो, जब कर्मी ने अधिकारियों से अनुमति लेने की बात कही तो चालक गाड़ी वापस लौटाने लगा। कुछ ही देर में अंशुल गुप्ता कई समर्थकों के साथ ज्योंती तिराहे पर आया और गाली-गलौज की। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।राहगीरों ने बनाया वीडियो, हो रहा वायरलज्योंती तिराहे पर पीआरडी कर्मी और अंशुल गुप्ता के बीच की झड़प का वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया, इसमें पीआरडी कर्मी तो चुपचाप खड़ा नजर आ रहा है। पूर्व चेयरमैन पुत्र गुस्से से तिलमिलाता नजर आ रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है।