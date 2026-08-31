Mainpuri News: रास्ते के विवाद में आत्मदाह करने डीएम कार्यालय पहुंची महिला

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कस्बा कुरावली के गांव रामनगर निवासी विधवा समोली देवी सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम कार्यालय पर पहुंची। उनके हाथ में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक शिकायती पत्र था। महिला ने अचानक से थैले से पेट्रोल भरी बोतल निकाली। तभी वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने दौड़ कर हाथ से बोतल को छीन लिया। समोली देवी ने बताया कि करीब 20 साल पति ने चार बिसवा जमीन खरीदी थी। पति की मृत्यु के बाद वह बच्चों के साथ दिल्ली चली गईं। ससुरालीजन परेशान करते हैं, घर जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया है। कई बार शिकायत कर चुकी हैं। सुनवाई न होने के बाद वह आत्मदाह करने आई थीं। इसके बाद महिला थाना प्रभारी हेमलता सिंह ने महिला को समझा कर शांत कराया।जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर एसडीएम कुरावली प्रदीप कुमार सिंह मौके पर जांच करने पहुंचे। बताया कि महिला के घर के सामने पहले से एक रास्ता है। वह अपने दरवाजे के बगल में पड़ोसी की जमीन से रास्ता निकलवाने की मांग कर रही थी। महिला को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं है।