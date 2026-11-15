Mainpuri News: हृदयघात से दो मरीजों की मौत, सात कराए गए भर्ती

विज्ञापन

शहर के मोहल्ला खगरजीत नगर निवासी मंजू देवी (62) पत्नी सोवरन सिंह को शनिवार की देर शाम हृदयघात पड़ा। परिजन उन्हें बेहोशी की हालत में महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उपचार के कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव ककरेटा निवासी श्रीदेवी (55) पत्नी रामनरेश निवासी को रविवार की दोपहर अचानक हृदयघात पड़ा। परिजन उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे यहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीएमएस डॉ. राज सिंह ने बताया कि मंजू देवी को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। उन्हें हर संभव उपचार दिया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। श्रीदेवी को परिजन मृत अवस्था में ही अस्पताल लाए थे।