Mainpuri News: प्रेमी को फोन पर आत्महत्या की दी धमकी
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:40 PM IST
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दन्नाहार। जनपद फिरोजाबाद के एक गांव निवासी किशोरी बृहस्पतिवार की सुबह घर से कॉलेज जाने के लिए निकली। कॉलेज न पहुंचकर वह सीधे लोअर गंगा नहर दन्नाहार पुल पर पहुंची। यहां से अपने रिश्ते के बुआ के लड़के यानी प्रेमी को फोन कर आत्महत्या करने की धमकी दी। उस पर शादी करने का दबाव बनाया। वहीं प्रेमी शादी करने के लिए तैयार नहीं था और उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो किशोरी दिखाई नहीं दी। इसी बीच किशोरी का प्रेमी भी नहर पुल पर पहुंचा। जब उसने पुल पर पहुंचकर प्रेमिका से बात की तो किशोरी झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गई। किशोरी के पिता भी फिरोजाबाद से थाना दन्नाहार पहुंचे। पुलिस ने समझा बुझाकर किशोरी को उसके पिता के साथ घर भेज दिया। संवाद
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