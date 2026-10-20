Mainpuri News: वन दरोगा को केस में फंसाने की धमकी

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भोगांव रेंज सुल्तानगंज सेक्शन पर तैनात और सुल्तानगंज बीट के प्रभारी वन दरोगा उपदेश कुमार ने बताया कि 13 अक्तूबर को नियमित गश्त पर थे। उनको सूचना मिली कि क्षेत्र के कुछ अपराधी सरकारी व गैर-सरकारी पेड़ों का अवैध कटान कर पड़ोसी जनपद एटा में खपा रहे हैं। सूचना की सत्यता की जांच करने और अवैध कटान रोकने के लिए जब वह मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि बलराम निवासी दलीपपुर कैलई और दीपू निवासी करीमगंज जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। बलराम ने मोहनपुरा गांव में एक आम के पेड़ को अवैध रूप से काटकर कुरावली में बेच दिया था। दीपू ने नारायणपुर निवासी सतीश शाक्य के तिसौली स्थित खेत पर खड़े दो नीम के पेड़ों का अवैध कटान करवाकर लकड़ी एटा जनपद भिजवाई थी। अवैध कटान से रोका तो आरोपी गाली-गलौज पर उतर आए और धमकी दी कि यदि पुलिस में शिकायत की, तो एससीएसटी के केस में फंसा देंगे।वन विभाग के दरोगा की शिकायत के आधार पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। रामकृष्णा द्विवेदी, सीओ भोगांव