Mainpuri News: डबल इंजन सरकार में जनता बेहद परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 02 Oct 2026 10:51 PM IST
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कुसमरा। समाजवादी पार्टी किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल सिंह शुक्रवार को रजनी गुरु के आवास निजी कार्यक्रम में भाग लेने आई। यहां पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश और देश की डबल इंजन सरकार में जनता बेहद परेशान है। अनुसूचित जाति पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह वेंटिलेटर पर हैं। अस्पतालों में मरीजों को दवाएं तक नसीब नहीं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के सहयोग से वोटों की चोरी कराई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं को नौकरी देने के बजाय ई-रिक्शा चलाने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश का शिक्षित नौजवान इस अपमान को भूलेगा नहीं और आने वाले समय में चुनाव के माध्यम से सरकार को करारा जवाब जरूर देगा। इस मौके चांदनी किन्नर, राखी, बबली, रानू मिश्रा, राजवीर सिंह, रामू यादव, कल्याण सिंह, पारस यादव, विकास मिश्रा, खुर्शीद आदि मौजूद रहे।
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