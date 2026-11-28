मैनपुरी। डॉ. भीमराव आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय, औडेन्य पड़रिया में संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत नए मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. डॉ. एसपी सिंह के मार्गदर्शन में एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले छात्र-छात्राओं से फॉर्म-6 भरवाकर जमा कराए गए।प्राचार्य ने कहा कि प्रत्येक पात्र युवा का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। स्वीप प्रभारी डॉ. प्रमोद कुमार ने विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया और मतदान के महत्व की जानकारी दी। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. जयप्रकाश यादव ने कहा कि युवाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सशक्त राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने सभी पात्र युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।