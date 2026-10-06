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यूपी: अखिलेश यादव की हिरासत पर मैनपुरी में भड़के सपा कार्यकर्ता, चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका; जमकर नारेबाजी

Tue, 06 Oct 2026 03:32 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 03:32 PM IST
सार

दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद मैनपुरी के किशनी में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और रिहाई तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।
 

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SP Workers Protest in Kishni After Akhilesh Yadav's Arrest in Delhi
किशनी न्यूज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली पुलिस द्वारा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पूर्व सीएम अखिलेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। जमकर चुनाव आयुक्त के विरुद्ध नारेबाजी कर पुतला फूंक दिया।
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मंगलवार को पूर्व सीएम अखिलेश यादव की दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद नगर के तिकोनिया तिराहे पर सपा कार्यकर्ता चैयरमैन प्रतिनिध डैनी यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए । धरना स्थल पर पहले जमकर नारेबाजी की उसके बाद चुनाव आयुक्त का पुतला फूंक दिया।
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चैयरमैन प्रतिनिध डैनी यादव ने कहा जब तक पूर्व सीएम को रिहा नही किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वोट की चोरी पूरे देश मे जिस तरह मुद्दा है लोकतंत्र नही बचा है।उन्होंने यह भी कहा कि तब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नही देंगे तब तक सपा कार्यकर्ता लास्ट लड़ाई लड़ने को तैयार है।चाहे जेल भरो आंदोलन हो या धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।
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