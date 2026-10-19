फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Silk Banarasi sarees have become a favorite among women.

Mainpuri News: महिलाओं को पसंद बनीं सिल्क बनारसी साड़ियां

Mon, 19 Oct 2026 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Silk Banarasi sarees have become a favorite among women.
फोटो 7 सदर बाजार ​​स्थित दुकान पर खरीदारी करतीं महिलाएं। संवाद - फोटो : पूजा की थाली गिरने से झुलसे बच्चे को ट्रामा सेंटर से निजी चिकित्सक के ले जाते परिजन। संवाद
मैनपुरी। त्योहार से पहले बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। साड़ी की दुकानों पर महिलाएं साड़ियों की खरीदारी के लिए पहुंच रही हैं। इस बार सिल्क बनारसी साड़ियों के नए डिजाइन और रंग पसंद किए जा रहे हैं।
विज्ञापन

शहर के सदर बाजार, बजाजा बाजार, यादव मार्केट, स्टेशन रोड, लाल मठिया, देवी रोड स्थित दुकानों पर साड़ियों की विभिन्न वैरायटी उपलब्ध हैं। सदर बाजार के दुकानदार अमित कालरा ने बताया कि सिल्क बनारसी साड़ियों में पारंपरिक बुनाई, आकर्षक रंग और सुनहरे धागों से बने बेल-बूटे महिलाओं को लुभा रहे हैं। त्योहारों और मांगलिक आयोजनों के लिए इन साड़ियों को पसंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों की पसंद को देखते हुए सूरत, जयपुर, बनारस और कोलकाता से नए डिजाइन मंगवाए गए हैं। बजाजा बाजार के दुकानदार नारायण गुप्ता ने बताया कि नवविवाहिताएं रेडी टू वियर साड़ियों को प्राथमिकता दे रही हैं। इनमें आकर्षक बॉर्डर, कढ़ाई और आधुनिक डिजाइन उपलब्ध हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed