फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Daughters, never be afraid to dream big: Sonal Chauhan

कभी भी बड़े सपने देखने से न डरें बेटियां: सोनल चौहान

Mon, 19 Oct 2026 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Daughters, never be afraid to dream big: Sonal Chauhan
फोटो 9 काली माता मंदिर में दर्शन करतीं अभिनेत्री सोनल चौहान। संवाद
मैनपुरी। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनल चौहान ने सोमवार को प्राचीन मां शीतला देवी मंदिर और काली माता मंदिर में दर्शन कर माथा टेका। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आईं अभिनेत्री ने बेटियों को बड़े सपने देखने और पूरा करने के लिए मेहनत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेटियों को कभी भी बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए।
विज्ञापन

सोनल ने कहा कि बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि बेटियों को अपने सपनों को सीमित नहीं करना चाहिए। उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अभिनेत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छुक जिले की बेटियों की हरसंभव मदद की जाएगी। सोनल चौहान अपने भाई विक्रांत चौहान के पुत्र के मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए जनपद पहुंची थीं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed