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Mainpuri News: लीजेंड्स और किशनी किंग्स के बीच होगी खिताबी भिड़ंत

Mon, 19 Oct 2026 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:57 PM IST
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Legends and Kishni Kings to face off in the title clash
फोटो 28 किशनी किंग्स के दीपक को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान करते अनूप चौहान। स्रोत आयोजक
मैनपुरी। हसनपुर स्थित खेल मैदान पर बेसिक चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को मैनपुरी लीजेंड्स ने करहल सुपर जायट्स को आठ विकेट और किशनी किंग्स ने सुल्तानगंज लाॅयंस को 95 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 25 अक्तूबर को खेला जाएगा।
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पहले सेमीफाइनल मैच में करहल सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में पांच विकेट पर 183 रन बनाए। करहल के सिद्धांत यादव ने 83 और अनुज अवतार ने 62 रन बनाए। लीजेंड्स के अनुरुद्ध प्रताप ने दो विकेट लिए। जीत के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए लीजेंड्स ने 15.3 ओवर में दो विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रताप सिंह रावल ने 76 और भारत चौहान ने 70 रनों की पारी खेली। दूसरे सेमीफाइनल मैच में सुल्तानगंज लायंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करते हुए किशनी किंग्स ने 16 ओवर में आठ विकेट पर 176 रन बनाए। किशनी के दीपक ने 67 और दीपक कुमार ने 36 रन बनाए। सुल्तानगंज के दीपक ने तीन और अखिलेश यादव ने दो विकेट लिए। जवाब में सुल्तानगंज लायंस की पूरी टीम 12.5 ओवर में 81 रन ही बना सकी। सुल्तानगंज के दीपक राजपूत ने 33 और मनोज कुमार 14 रन बनाए।
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