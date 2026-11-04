फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Shri Hansraj Ultrasound sealed

Mainpuri News: श्रीहंसराज अल्ट्रासाउंड किया सील

Wed, 04 Nov 2026 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Wed, 04 Nov 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Shri Hansraj Ultrasound sealed
मैनपुरी। नगर के कचहरी रोड पर श्रीहंसराज अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन किया जा रहा था। एसडीएम और डिप्टी सीएमओ ने सेंटर को सील कर दिया गया है। संचालक से स्पष्टीकरण मांगा है। नगर के कचहरी रोड पर एक व्यक्ति ने श्रीहंसराज नाम से नियम विरुद्ध अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन शुरू किया। डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर एसडीएम श्याम प्रताप सिंह और डिप्टी सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार ने कार्रवाई की। श्री हंसराज सेंटर का संचालक पंजीकरण संबंधी अभिलेख नहीं दिखा सका। सेंटर पर बिना रेडियोलॉजिस्ट के ही नियम विरुद्ध मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। सीएमओ डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि श्रीहंसराज सेंटर का नियम विरुद्ध संचालन हो रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed