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Mainpuri News: मेडिकल स्टोर संचालिका को दी धमकी

Mon, 09 Nov 2026 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:44 PM IST
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Threatened the medical store owner (female)Threatened the medical store owner (female)
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में विछिया रोड पर स्थित मां पुष्पा मेडिकल स्टोर की संचालिका के रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई।पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। ब्योंति खुड़िया की रहने वाली दिव्या चौहान ने बताया कि सात नवंबर की शाम को बिछिया रोड स्थित मेडिकल स्टोर पर थीं। तभी राहुल चौहान उर्फ मोती जो गांव पड़रिया का रहने वाला है। अपने 5-6 साथियों के साथ आया और 500 रुपये की मांग करने लगा। विरोध करते हुए रुपये देने से मना किया तो नशे में धुत आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए धमकाना शुरू कर दिया। धमकी के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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