विज्ञापन

मैनपुरी। राष्ट्रीय धनगर महासभा और लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर किसान सेवा संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी डॉ़ इंद्रमणि त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपकर धनगर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए तो आंदोलन किया जाएगा।संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2019 और 7 जुलाई 2026 को धनगर अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र बनाने का शासनादेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी से मिलने के बाद भी तहसीलदार जाति प्रभागा-पत्र नहीं बना रहे हैं। इससे धनगर समाज में आक्रोश व्याप्त है।राष्ट्रीय प्रधान महासचिव शत्रुघ्न पाल ने कहा कि शासनादेश के बाद भी धनगर अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र न बनना बेहद निराशाजनक है। इस दौरान राष्ट्रीय प्रमुख लख्मीचंद बघेल, प्रदीप पाल, सुंदर सिंह बघेल, विपिन पाल, ब्रजेश पाल, पिंटू पाल, सुरजन सिंह आदि मौजूद रहे।