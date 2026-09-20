Mainpuri News: केवल टूटने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति रही ठप

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रविवार को भोजपुरा उपकेंद्र पर 11 केवी फीडरों के निर्माण से संबंधित तकनीकी कार्य कराया गया। सुरक्षा के मद्देनजर देवी रोड उपकेंद्र से पोषित राजा का बाग, देवी रोड, आश्रम रोड, कचहरी रोड, मंडी धर्मदास, बालाजी पुरम, लेनगंज समेत आसपास के मोहल्लों की आपूर्ति बंद रखी गई। इन क्षेत्रों में करीब पांच हजार से अधिक घरों की बिजली प्रभावित रही। वहीं, कार्य के चलते सिविल लाइन उपकेंद्र के टाउन-4 फीडर से जुड़े क्षेत्रों में भी आपूर्ति बाधित रही।रात में तार टूटने से डेढ़ घंटे गुल रही बिजलीसिविल लाइन क्षेत्र में फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास 11 केवी लाइन का तार शनिवार रात टूट गया। तार टूटने से टाउन-1 फीडर की आपूर्ति बाधित हो गई। विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कर तार को जोड़कर आपूर्ति बहाल कराई। रात करीब 1:30 बजे बिजली आने के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिली।भोजपुरा उपकेंद्र के 11 केवी फीडरों का निर्माण कार्य चल रहा है। कार्य के दौरान सुरक्षा कारणों से संबंधित क्षेत्रों की आपूर्ति बंद रखी गई थी। निर्धारित समय में कार्य पूरा कर आपूर्ति बहाल कर दी गई।- अनिल कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता शहरी।