Mainpuri News: लापरवाही पर 29 लेखपालों को दी चेतावनी
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:42 PM IST
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भोगांव। अंश निर्धारण के कार्य में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार ने 29 लेखपालों को चेतावनी जारी की है। तहसीलदार घासीराम ने बताया कि जिलाधिकारी ने प्रतिदिन सुबह और शाम वीसी के माध्यम से अंश निर्धारण कार्य की समीक्षा की जा रही है। तहसील भोगांव में कार्यरत लेखपालों ने अंश निर्धारण में जमकर लापरवाही की है। उन्होंने बताया कि लेखपाल न तो गांवों में बैठक कर रहे हैं और न ही भ्रमण कर रहे हैं। इसके चलते 29 लेखपालों को चेतावनी जारी की गई है। संवाद