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मैनपुरी। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देशन में युवा कल्याण विभाग की ओर से आगरा रोड स्थित लॉर्ड कृष्णा एजूकेशनल एकेडमी में जनपद स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें चैलेंजर ट्रैक और कल्चरल ट्रैक के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया।लोकगीत सामूहिक प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मैनपुरी ने प्रथम, श्री महावीर इंटर कॉलेज जौहरीनगर ने द्वितीय और लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लोकनृत्य में आरसी मेमोरियल मैनपुरी प्रथम और लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वितीय स्थान पर रहा। नुक्कड़ नाटक में आरसी मेमोरियल ने बाजी मारी। कविता लेखन प्रतियोगिता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज घिरोर की कामिनी प्रथम, आरसी बालिका इंटर कॉलेज मैनपुरी की नैना शाक्य द्वितीय और क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के देव गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे। पेंटिंग प्रतियोगिता में आरसी बालिका इंटर कॉलेज की कनिका शर्मा ने प्रथम, लॉर्ड कृष्णा एजूकेशनल एकेडमी के आर्यांश ने द्वितीय और दक्ष गौतम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।इस दौरान जिला युवा कल्याण अधिकारी रंजना शुक्ला, प्रधानाचार्य सुलक्षणा शर्मा, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पवन प्रशांत, माधव सिंह, अमनीश और प्रवीन कुमार मौजूद रहे। समापन पर प्रधानाचार्य डॉ. अनुपम गुप्ता, प्रियंका गुप्ता और जिला युवा कल्याण अधिकारी रंजना शुक्ला ने विजेताओं को प्रमाणपत्र और पुरस्कार वितरित किए।