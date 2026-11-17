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- सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बेवर के रामलीला मैदान में गायत्री महायज्ञ का आयोजन।

वार्षिकोत्सव



- सुबह 9 बजे से भोगांव के पीपल मंडी समीप स्थित मंदिर में आर्य समाज के वार्षिकोत्सव का आयोजन।

-क्रिकेट

- सुबह 9 बजे से मैनपुरी रॉयल किंग्स और मैनपुरी टाइगर्स वॉरियर्स के बीच मैच खेला जाएगा।

श्रीमद्भागवत कथा

- दोपहर 12 बजे से किशनी के गांव जटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।

महायज्ञ