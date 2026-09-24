Mainpuri News: बसों में न मरहम, न आग से बचाव

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ग्रेटर नोएडा में एक निजी बस में आग लगने 9 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 35 लोग घायल हो गए। बसों में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पर सवाल खड़ा हो हैं। मैनपुरी जिले में निजी और सरकारी बसों में भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। जिले बेवर और मैनपुरी डिपो में करीब 132 बसें हैं। रोजाना बड़ी संख्या में यात्री इन बसों से सफर करते हैं। ऐसे में बसों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड किट और आपातकालीन द्वार का दुरुस्त होना जरूरी है।केस-1इटावा जाने वाली बस में अग्निशमन यंत्र खराबमैनपुरी डिपो की बस संख्या यूपी 79 टी 6603 इटावा जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी। बस में अग्निशमन यंत्र मौजूद मिला लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि जरूरत पड़ने पर उससे आग बुझाना मुश्किल हो सकता है। बस में फर्स्ट एड किट भी उपलब्ध नहीं मिली।केस-2अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड किट नहींमैनपुरी डिपो की बस संख्या यूपी 79 टी 6618 का संचालन करहल-इटावा मार्ग पर किया जाता है। बस में न तो अग्निशमन यंत्र मिला और न ही फर्स्ट एड किट। बस में सुरक्षा के ये बुनियादी इंतजाम नहीं होने से किसी आपात स्थिति में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।केस-3फर्रुखाबाद जाने वाली बस का आपातकालीन द्वार जामआगरा से मैनपुरी होकर फर्रुखाबाद जाने वाली शिकोहाबाद डिपो की बस संख्या यूपी 83 एटी 7535 में आपातकालीन द्वार जाम मिला। हादसे की स्थिति में सामान्य दरवाजे से बाहर निकलना संभव न होने पर यही आपातकालीन द्वार यात्रियों के बचाव का वैकल्पिक रास्ता होता है। ऐसे में इसका जाम होना यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।केस-4बस में अग्निशमन यंत्र ही नहींमथुरा डिपो की बस संख्या यूपी 78 केटी 3733 गोरीफंटा-मथुरा मार्ग पर संचालित होती है। बस में अग्निशमन यंत्र नहीं मिला। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में दरवाजा खोलने के लिए जरूरी हथौड़ी भी उपलब्ध नहीं थी। इन उपकरणों का नहीं होना यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ाता है।मैनपुरी डिपो की अधिकतर बसें नई हैं। इनमें अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध हैं। समय-समय पर इनकी जांच भी कराई जाती है। जिन बसों में कमी मिली है, उनकी जांच कराकर अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराई जाएगी।संजीव कुमार, एआरएम, मैनपुरी डिपो