Mainpuri News: मतदाता सूची में जुड़ेगे छूटे युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों के नाम

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जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची में ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो में सुधार किया जा रहा है। इसके लिए ऐसे युवाओं को चिह्नित किया जाएगा, जो मतदाता बनने के लिए आयु पूर्ण कर चुके हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों की मदद से पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। अपर जिलाधिकारी श्याम लता आनंद ने कहा कि अभियान में महिला कल्याण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, ग्राम्य विकास तथा युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग भी अपने स्तर से जागरूकता और प्रचार-प्रसार अभियान चलाएंगे। अभियान में प्राप्त आवेदनों और अन्य प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।