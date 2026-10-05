Mainpuri News: कार गैराज संचालक पर धारदार हथियार से हमला

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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड पर रविवार शाम एक कार गैराज संचालक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। आवास विकास कॉलोनी निवासी नीरज शर्मा कचहरी रोड पर एलआईसी कार्यालय के पास कार गैराज का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गैराज में भोगांव के मोहल्ला चौधरी निवासी निर्मल और सिकंदरपुर निवासी अरविंद काम करते थे। करीब चार महीने पहले उनसे विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों को काम से हटा दिया था। नौकरी से निकाले जाने से रंजिश में निर्मल और अरविंद ने रविवार शाम साथी नीतू पाल, प्रिंस यादव और अंशुल यादव निवासी आवास विकास के साथ मिल कर गाली-गलौज की। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घायल का मेडिकल कराया गया है, हमलावरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।