Mainpuri News: पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में

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मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र के कुसमरा मैनपुरी मार्ग स्थित अजीतगंज पीपल के पास सोमवार दोपहर करीब 3 बजे विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश गोरक्षा की टीम ने सड़क किनारे कुछ गोवंश बंधे देखे। टीम ने पुलिस को सूचना दी। हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़कर पिटाई कर दी। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। थानाध्यक्ष अवनीश त्यागी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।