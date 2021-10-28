Mainpuri News: टीकाकरण के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ने का दावा

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मोहल्ला भीमनगर निवासी संतकुमार का पुत्र अंकित मैनपुरी मार्ग स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र है। संतकुमार के अनुसार, 23 अगस्त को विद्यालय में स्वास्थ्य टीम ने टीकाकरण किया था। अंकित ने टीका लगवाने से इनकार किया था, फिर भी टीका लगा दिया गया। उनका आरोप है कि घर पहुंचने के बाद बेटे की तबीयत बिगड़ गई और उसके एक हाथ व पैर ने काम करना बंद कर दिया। निजी चिकित्सक से उपचार कराया, लेकिन राहत नहीं मिली। शिकायत करने पर परिजनों का कहना है कि शिक्षकों ने उन्हें भगा दिया।संतकुमार मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। उनका कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे बेटे का उचित इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी सर्वेश सिंह यादव ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।