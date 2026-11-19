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इस प्रमुख मार्ग से प्रतिदिन छोटे-बड़े हजारों वाहन गुजरते हैं। संकरा मोड़ होने के साथ-साथ इसी संवेदनशील स्थान पर रोडवेज बसें और ऑटो सवारियां उतारने व बैठाने के लिए खड़े रहते हैं। सुरक्षा घेरा न होने के कारण यदि कोई वाहन जरा भी असंतुलित हुआ, तो उसका सीधा 10 फीट गहरे नाले में गिरना तय है। यातायात पुलिस जिले भर में ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रही है, लेकिन शहर के इस बेहद खतरनाक मोड़ की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।पहले भी नाले में समा चुके हैं कई वाहनस्थानीय लोगों के मुताबिक, इस मोड़ पर सुरक्षा इंतजाम न होने से पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। करीब एक साल पहले एक महिला स्कूटी समेत अनियंत्रित होकर सीधे इसी खुले नाले में जा गिरी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके अलावा, पूर्व में ई-रिक्शा और ऑटो भी इस गहरी खाई में गिर चुके हैं, जिनमें कई सवारियां चोटिल हुई थीं।कोहरे के मौसम में दोगुना होगा खतरासर्दियों की शुरुआत के साथ ही स्थानीय नागरिकों की चिंता बढ़ गई है। नगला पजाबा निवासी अमन राजपूत का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के अंधेरे और घने कोहरे के बीच बिना रेलिंग के इस मोड़ से गुजरना बेहद जोखिम भरा होगा। वहीं, मोहल्ला छपट्टी निवासी अंकित ने प्रशासन से मांग की है कि यात्रियों की जान की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल इस मोड़ पर पक्की सुरक्षा दीवार या मजबूत बैरियर लगवाए जाएं। वर्जन: मोड़ पर सुरक्षा बैरियर लगाने के लिए जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मौके पर सुरक्षा दीवार या रेलिंग का निर्माण कराना पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी है।— दीपशिखा सिंह, सीओ ट्रैफिकफोटो कैप्शन (Photo Caption): मैनपुरी में ईशन नदी पुल से कुरावली मार्ग जाने वाले संकरे मोड़ पर बिना सुरक्षा रेलिंग के सड़क किनारे खुला पड़ा 10 फीट गहरा नाला।