Mainpuri News: बोर्ड परीक्षा से पहले करानी होंगी गृह परीक्षाएं

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माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार ने जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कक्षा 6 से 9 व 11 का पाठ्यक्रम निर्धारित समय के भीतर पूरा कराया जाए, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही कक्षा छह से आठ और नौवीं व 11वीं की गृह परीक्षाएं संपन्न करानी होंगी। इसके लिए विद्यालय स्तर पर तैयारी पूरी रखी जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षकों के साथ समन्वय बनाकर पाठ्यक्रम पूरा कराने और परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें।