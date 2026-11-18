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मैनपुरी। क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के प्रशिक्षणार्थियों को वीबी-जी रामजी योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी गई। मंगलवार को समापन अवसर पर उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की ओर आयोजित शिविर में प्रशिक्षकों ने अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों और तकनीकी सहायकों को वीबी-जी रामजी योजना के अंतर्गत स्वीकृत 375 कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। जल सुरक्षा के तहत चेक डैम, सिंचाई संरचनाएं, नहर और नदियों की गाद की सफाई, पोखर, आहर तथा जल संरक्षण व संचयन से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त सौर लाइट, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण संपर्क-तंत्र, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा की जानकारी दी गई। स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्कशॉप, प्रशिक्षण केंद्र और एसएचजी मार्ट जैसी सुविधाओं के बारे में बताया साथ ही इन कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन और उनसे जुड़ी तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षण शिविर आचार्य टीईपी सेंटर सर्वेश कुमार, उपायुक्त मनरेगा आगरा रामनारायण यादव, उपायुक्त श्रम रोजगार फिरोजाबाद तूलिका श्रीवास्तव और प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. विजय सिंह की देखरेख में आयोजित किया गया।मंगलवार को शिविर के अंतिम दिन लखनऊ से आए प्रशिक्षक डॉ. वीके सिंह, व्याख्याता एसके तिवारी और प्रशांत पाठक ने प्रतिभागियों को योजना के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।