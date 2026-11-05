Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 05 Nov 2026 11:20 PM IST
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क्रिकेट
- सुबह 9 बजे से पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एसबीआरएल एकेडमी और एमसीए के बीच फाइनल मुकाबला होगा।
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श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से नवीगंज के गांव श्यामपुर भटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
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- सुबह 9 बजे से पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एसबीआरएल एकेडमी और एमसीए के बीच फाइनल मुकाबला होगा।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से नवीगंज के गांव श्यामपुर भटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।