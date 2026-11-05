Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 9 बजे से पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एसबीआरएल एकेडमी और एमसीए के बीच फाइनल मुकाबला होगा।

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श्रीमद्भागवत कथा

- दोपहर 2 बजे से नवीगंज के गांव श्यामपुर भटपुरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।







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