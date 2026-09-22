Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:09 PM IST
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दस लक्षण पर्व
- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दस लक्षण पर्व का आयोजन।
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स्वास्थ्य शिविर
- सुबह 10 बजे से ब्लॉक सभागार मैनपुरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।
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भजन-कीर्तन
- शाम 7 बजे से मोहल्ला छपट्टी स्थित इकलिंगी महादेव मंदिर पर भजन-कीर्तन का आयोजन।
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- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दस लक्षण पर्व का आयोजन।
स्वास्थ्य शिविर
- सुबह 10 बजे से ब्लॉक सभागार मैनपुरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।
भजन-कीर्तन
- शाम 7 बजे से मोहल्ला छपट्टी स्थित इकलिंगी महादेव मंदिर पर भजन-कीर्तन का आयोजन।