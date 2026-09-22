Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दस लक्षण पर्व का आयोजन।



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स्वास्थ्य शिविर



- सुबह 10 बजे से ब्लॉक सभागार मैनपुरी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।

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भजन-कीर्तन

- शाम 7 बजे से मोहल्ला छपट्टी स्थित इकलिंगी महादेव मंदिर पर भजन-कीर्तन का आयोजन।

दस लक्षण पर्व