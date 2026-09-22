Mainpuri News: विज्ञान और गणित में चकराए डीएलएड के परीक्षार्थी

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परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। सुबह 10 से 11 बजे तक प्रथम पाली में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई। सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक गणित विषय की परीक्षा आयोजित की। इसके बाद दोपहर 2 से 4 बजे तक सामाजिक अध्ययन विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान सचल दल प्रभारी सर्वेश कुमार ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। छात्र-छात्राओं को विज्ञान और गणित के प्रश्नपत्र को लेकर चिंतित देखा गया। प्राचार्य डायट सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित हो रही हैं।विज्ञान और गणित के प्रश्न कठिन थे। जिनका जवाब देने में समय लगा। सामाजिक अध्ययन का प्रश्नपत्र आसान रहा।सूरज कुमार परीक्षार्थीविज्ञान का प्रश्नपत्र उम्मीद से अधिक कठिन था। गणित में भी तैयारी के हिसाब से कठिन प्रश्न आए जिन्हें हल करने में समय लगा।विमल कुमार परीक्षार्थी