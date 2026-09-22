Mainpuri News: मदन चौहान हत्याकांड में अभियोजन की बहस पूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:33 PM IST
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मैनपुरी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान हत्याकांड में मंगलवार को अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो गई। आरोपितों की ओर से बहस 23 सितंबर को स्पेशल डकैती न्यायालय में होगी। पूर्व डीजीपी डीएस चौहान के भाई मदन चौहान की 1 जनवरी 2017 को हत्या हुई थी। दन्नाहार क्षेत्र में उनके पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने गोली चलाई और लाइसेंसी राइफल लूटी थी। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश नवनीत नेहरा मारा गया और सिपाही जितेंद्र घायल हुआ। मदन चौहान के पुत्र शिवम चौहान ने आशू गौर समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच में मंगल सिंह, पंचम सिंह, शिवनाथ और गौरव गोस्वामी भी हत्या में शामिल पाए गए।
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