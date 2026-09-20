Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।

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भजन-कीर्तन

- शाम 7 बजे से मोहल्ला छपट्टी स्थित इकलिंगी महादेव मंदिर पर भजन-कीर्तन का आयोजन।





